Соболенко оштрафовали после эмоциональной вспышки в финале US Open

Соболенко не сумела защитить титул, уступив представительнице Казахстана в трех сетах — 4:6, 7:5, 2:6. Рыбакина благодаря победе завоевала свой первый титул US Open и стала новой первой ракеткой мира.

После поражения теннисистка не смогла сдержать эмоции: она несколько раз ударила ракеткой о корт, разбив ее, а также резко отреагировала на оператора, который оказался рядом. Позже Соболенко объяснила, что таким образом пыталась выплеснуть накопившееся разочарование после проигранного финала.

При этом еще во время самого матча белоруска получила предупреждение за ball abuse — она отправила мяч высоко в сторону трибун.

По данным опубликованного организаторами списка штрафов, Соболенко наказали по статье Abuse of Racquets or Equipment — ненадлежащее обращение с ракеткой или другим инвентарем. Сумма взыскания составила $7500.

Для Соболенко это был особенно болезненный финал: поражение завершило ее 99-недельное пребывание на вершине рейтинга WTA.

Напомним, Рыбакина первой из теннисисток отобралась на Итоговый турнир WTA.

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