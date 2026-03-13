Рыбакина назвала главное оружие перед матчем со Свитолиной

В субботу, 14 марта, пройдет полуфинал Indian Wells, в котором нашей теннисистке Элине Свитолиной предстоит противостоять казашке Елене Рыбакиной. Ее будущая соперница поделилась своими мыслями об украинке.

Вы впервые сыграли друг с другом шесть лет назад, а в последний раз встречались в прошлом году. Многие говорят, что сейчас она играет более агрессивно, чем раньше. Вы тоже это чувствуете? Как вам кажется, она сильно изменилась как игрок?

"Да, безусловно, я почувствовала, что после возвращения она начала играть более агрессивно. Она пытается входить в корт на некоторых ударах, давить, и я думаю, что это делает ее очень опасной соперницей. Она хорошо читает игру".

Я постараюсь сосредоточиться на своей подаче, потому что это мое оружие, и мне очень важно использовать его максимально эффективно. Ну и, конечно, сражаться и искать путь к победе. Надеюсь, что смогу выиграть этот матч.

