Защитник Порту стал самым возрастным дебютантом в истории Лиги Европы

Тиаго Силва установил рекорд Лиги Европы.

41-летний бразилец вышел на матч против Штутгарта в составе Порту, тем самым став самым возрастным дебютантом в истории турнира.

Он провёл на поле все 90 минут и помог португальской команде одолеть немецкий клуб со счётом 2:1.

41-year-old Thiago Silva 💙



The oldest outfield debutant in the #UEL 🍷 pic.twitter.com/TaiwvmyWyi — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 12, 2026

Напомним, что он перешёл в Порту в декабре прошлого года. В этом сезоне он сыграл 7 матчей, но результативными действиями пока не отметился.

К слову, Унаи Эмери стал рекордсменом Астон Виллы.

