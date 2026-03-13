iSport.ua
Защитник Порту стал самым возрастным дебютантом в истории Лиги Европы

Силва установил возрастной рекорд.
Сегодня, 13:45       Автор: Валентина Чорноштан
Тиаго Силва / Getty Images
Тиаго Силва / Getty Images

Тиаго Силва установил рекорд Лиги Европы.

41-летний бразилец вышел на матч против Штутгарта в составе Порту, тем самым став самым возрастным дебютантом в истории турнира.

Он провёл на поле все 90 минут и помог португальской команде одолеть немецкий клуб со счётом 2:1.

Напомним, что он перешёл в Порту в декабре прошлого года. В этом сезоне он сыграл 7 матчей, но результативными действиями пока не отметился.

К слову, Унаи Эмери стал рекордсменом Астон Виллы.

