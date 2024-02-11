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Челси определился с судьбой Тиаго Силвы

Бразильцу стоит искать себе новую команду.
Сегодня, 17:22
Тиаго Силва / Getty Images
Тиаго Силва / Getty Images

Летом Челси планирует прекратить сотрудничество с защитником Тиаго Силвой. Об этом сообщает издание The Guardian.

Лондонский клуб не планирует продлевать контракт с защитником, который в сентябре отметит свой 40-летний юбилей. Нынешнее соглашение игрока с командой истекает летом.

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Однако отмечается, что Челси стремится к достойному расставанию с Силвой и не желает проявлять к нему неуважение.

В текущем сезоне на счету бразильца два гола в 22-х матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Тиаго Силва

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