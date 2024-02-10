Один из лидеров Челси предложил свои услуги Барселоне

Энцо сожалеет о переходе в стан "синих".

Хавбек Челси Энцо Фернандес активно рассматривает возможность перехода в другую команду, несмотря на свою роль в основном составе.

По данным Sport.es, несколько игроков, включая аргентинца, сожалеют о заключении долгосрочных контрактов с Челси.

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Фернандес выразил интерес к возможному переходу в Барселону, но на данный момент такой трансфер маловероятен.

Напомним, всего год назад аргентинец перешел в Челси из Бенфики за 121 миллион евро, подписав контракт до 2031 года.

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