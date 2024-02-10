Барселона попытается летом подписать Онана

Однако денег у каталонцев все так же не будет.

Барселона попробует подписать летом Амаду Онана, пишет 90Min.

По информации издания, Деку уже связался с окружением игрока, потому можно предположить, что клуб настроен серьезно.

Онана еще в няваре связывали с Барселоной, пока каталонцы не признали, что у них попросту нет денег на трансферы.

Однако подписать хавбека Эвертона будет проблемой и летом. Предполагается, что "ириски" запросят за Амаду около 50 млн евро, в то время как Барселона готова заплатить лишь 40.

Деку также признал, что и летом не стоит ждать громких трансферов, однако он попробует убедить Онана перейти в Барселону. А там уже сам игрок попробует надавить на клуб.

Ранее также сообщалось, что похожая схема наметилась и у дортмундской Боруссии.

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