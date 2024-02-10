iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона попытается летом подписать Онана

Однако денег у каталонцев все так же не будет.
Сегодня, 00:50
Амаду Онана / Getty Images
Амаду Онана / Getty Images

Барселона попробует подписать летом Амаду Онана, пишет 90Min.

По информации издания, Деку уже связался с окружением игрока, потому можно предположить, что клуб настроен серьезно.

Онана еще в няваре связывали с Барселоной, пока каталонцы не признали, что у них попросту нет денег на трансферы.

Однако подписать хавбека Эвертона будет проблемой и летом. Предполагается, что "ириски" запросят за Амаду около 50 млн евро, в то время как Барселона готова заплатить лишь 40.

Деку также признал, что и летом не стоит ждать громких трансферов, однако он попробует убедить Онана перейти в Барселону. А там уже сам игрок попробует надавить на клуб.

Ранее также сообщалось, что похожая схема наметилась и у дортмундской Боруссии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

Статьи по теме

Лидер полузащиты Барселоны дал "зеленый свет" на свою продажу Лидер полузащиты Барселоны дал "зеленый свет" на свою продажу
Барселона сделала запрос по одноклубнику Миколенко Барселона сделала запрос по одноклубнику Миколенко
Деку: Работа Хави в Барселоне недооценена Деку: Работа Хави в Барселоне недооценена
Спортивный директор Барселоны назвал тренеров, которых клуб не рассматривает для подписания Спортивный директор Барселоны назвал тренеров, которых клуб не рассматривает для подписания
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Биатлон-2023/2024: состоялся женский спринт чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа00:50
Барселона попытается летом подписать Онана
Европа00:30
Ликуй, Шотландия: УЕФА разрешил волынки на матчах Евро-2024
Европа00:01
У Милана возникли неожиданные проблемы с основным вратарем
Вчера, 23:37
Европа23:37
Боруссия подозрительно легко разобралась с Фрайбургом
Европа23:02
Легенда футбола посоветовал Алонсо не переходить в Ливерпуль
22:58
За четыре года в Ливерпуле Тьяго пропустил из-за травм больше матчей, чем сыграл
Евро-202422:42
Саутгейт: Мое будущее во главе сборной Англии решится после Евро-2024
Европа22:40
Манчестер Сити угрожает АПЛ судом
Украина22:20
Суперлига: Политехника-Галичина, Днепр и Ровно завоевали победы
Формула 122:17
Гасли: Я знал, что Хэмилтон вел переговоры с Феррари
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK