iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона продлила контракт с 19-летним талантом до 2030 года

Барселона достигла соглашения с Хави Эспартом о продлении контракта: новое соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2030 года.
Вчера, 23:00       Автор: Сергей Носенко
Хави Эспарт / Getty Images
Хави Эспарт / Getty Images

Формально контракт будет подписан в ближайшие дни в офисе Барселоны. В церемонии примет участие президент клуба Жоан Лапорта, после чего Эспарт пообщается с представителями СМИ.

Эспарт является воспитанником академии Ла Масии. Он присоединился к системе Барселоны летом 2015 года, а в марте 2026-го дебютировал за основную команду под руководством Ханси Флика.

Первый матч футболист провел против Ньюкасла на Сент-Джеймс Парк в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

В сезоне-2025/26 Эспарт провел шесть матчей за первую команду, а перед началом текущего сезона получил постоянное место в составе и 12-й номер. В нынешней кампании на его счету пять матчей, гол и две результативные передачи.

Напомним, тренера Саутгемптона наказали за шпионаж за другими командами.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона контракт

Статьи по теме

Рафинья подписал новый контракт с Барселоной Рафинья подписал новый контракт с Барселоной
Лидер Барселоны избежал серьезной травмы Лидер Барселоны избежал серьезной травмы
Рафинья досрочно покинул расположение сборной Бразилии из-за повреждения Рафинья досрочно покинул расположение сборной Бразилии из-за повреждения
Названы сроки возвращения хавбека Барселоны после травмы Названы сроки возвращения хавбека Барселоны после травмы

Видео

Украина - Венгрия 1:2: видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Украина - Венгрия 1:2: видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут второй матч с Венгрией в Лиге наций
просмотров
Футбол сегодня: финал тура Лиги наций, дерби Англия — Чехия и Хорватия — Испания
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла позиции после матчей Лиги наций, оказавшись ниже россиян
просмотров
Свитолина сыграет за выход в полуфинал турнира в Пекина
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:50
Бокс23:50
Канело — Мбилли: объявлен полный кард вечера с четырьмя титульными боями
Европа23:00
Барселона продлила контракт с 19-летним талантом до 2030 года
Легкая атлетика22:08
Магучих получила именную звезду в центре Киева
Теннис21:40
Свитолина вернется в топ-6 рейтинга WTA впервые за пять лет
Европа21:09
Тренера Саутгемптона наказали за шпионаж
Лига наций20:32
"Глубоко осуждаю": Орбан вступилась за Керкеза, попавшего в базу Миротворца
Бокс20:17
Амир Хан подтвердил переговоры о бое с Мэнни Пакьяо
Европа19:55
Джака получил условный штраф за подделку
Футбол19:17
Чеферин передумал уходить из УЕФА
Формула 118:40
Рассел получит еще один штраф в нынешнем сезоне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK