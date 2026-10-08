Барселона продлила контракт с 19-летним талантом до 2030 года

Барселона достигла соглашения с Хави Эспартом о продлении контракта: новое соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2030 года.

Формально контракт будет подписан в ближайшие дни в офисе Барселоны. В церемонии примет участие президент клуба Жоан Лапорта, после чего Эспарт пообщается с представителями СМИ.

Эспарт является воспитанником академии Ла Масии. Он присоединился к системе Барселоны летом 2015 года, а в марте 2026-го дебютировал за основную команду под руководством Ханси Флика.

Первый матч футболист провел против Ньюкасла на Сент-Джеймс Парк в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

Xavi Espart renews until 2030 More info 👉 https://t.co/6K7l2X8EoF https://t.co/BwxcJ1A5Cc — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 8, 2026

В сезоне-2025/26 Эспарт провел шесть матчей за первую команду, а перед началом текущего сезона получил постоянное место в составе и 12-й номер. В нынешней кампании на его счету пять матчей, гол и две результативные передачи.

Напомним, тренера Саутгемптона наказали за шпионаж за другими командами.

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