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Футбол

Боруссия попросила Санчо надавить на МЮ

Игрок попробует сам сбить собственный ценник.
Вчера, 20:45
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Дортмундская Боруссия придумала, как подписать Джейдона Санчо, пишет teamtalk.

Англичанин, будто бы, вернулся на старый уровень после возвращения в Германию, потому "шмели" хотели подписать его на постоянной основе.

Однако МЮ затребует за игрока порядка 40 млн евро, что неприятно для Боруссии. Однако они придумали, как можно попытаться сбить цену.

Они сказали Джейдону, что пришло время взять судьбу в свои руки. То есть, игрок сам должен надавить на руководство МЮ, чтобы те продали его подешевле.

Кроме того немецкому клубу приедтся убедить игрока минимум в два раза снизить собственные финансовые аппетиты.

Ранее также сообщалось, что Кейн настроен оптимистично перед матчем с Байером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джейдон санчо

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