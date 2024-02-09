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Кейн: Мне не хватает трофеев, но я не собираюсь паниковать

Баварии предстоит матч против Байера.
Сегодня, 19:00
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Харри Кейн прокомментировал текущее положение дел в Баварии.

Напомним, мюнхенский клуб занимает вторую строчку, и им предстоит матч против Байера, который возглавляет таблицу.

"Я ясно дал понять, что хочу выигрывать командные трофеи, это то, чего пока не хватает моей карьере.

Но, как и всегда, я не собираюсь паниковать, я буду сохранять спокойствие в любом случае, продолжу делать все возможное для команды, и, надеюсь, мы одержим победу в субботу", – цитирует Кейна BBC.

Отметим, что Харри Кейн не имеет ни одного трофея за всю свою карьеру.

Ранее также сообщалось, что лидер Барселоны готов покинуть клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Харри Кейн

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