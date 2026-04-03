Бавария намерена начать переговоры с Кейном

Спортивный директор Баварии Марк Эберль заявил, что клуб намерен продлить контракт Харри Кейна.

Напомним, что текущее соглашение 32-летнего англичанина истекает летом следующего года.

При этом в Баварии все еще очень высоко ценят форварда, а потому готовы продлить с ним контракт.

Уже летом мюнхенцы планируют начать переговоры с Кейном. Сам же англичанин, как считается, рад будет остаться в Мюнхене.

В текущем сезоне Харри Кейн провел 40 матчей, забив 48 голов и отдав пять ассистов.

