Бавария намерена продлить контракт с главной звездой команды

Харри Кейн также предпочел бы остаться в клубе.
Сегодня, 00:45       Автор: Андрей Безуглый
Харри Кейн / Getty Images
Бавария намерена продлить контракт с Харри Кейном, пишет Флориан Плеттенберг.

По информации журналиста, первые переговоры между сторонами уже состоялись. Бавария предложила соглашение до 2028 или 2029 года.

Сам Кейн также рад переговорам и хотел бы остаться в мюнхенском клубе. Ожидается, что соглашение будет заключено быстро.

При этом мюнхенцы все равно намерены перестраховаться на случай ухода Кейна и активно изучают рынок на предмет форвардов.

В текущем сезоне Харри Кейн провел 25 матчей, отличившись 30 голами и 3 ассистами.

Ранее также сообщалось, что Барселона подписала защитника.

