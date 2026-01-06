Бавария намерена продлить контракт с главной звездой команды

Харри Кейн также предпочел бы остаться в клубе.

Бавария намерена продлить контракт с Харри Кейном, пишет Флориан Плеттенберг.

По информации журналиста, первые переговоры между сторонами уже состоялись. Бавария предложила соглашение до 2028 или 2029 года.

Сам Кейн также рад переговорам и хотел бы остаться в мюнхенском клубе. Ожидается, что соглашение будет заключено быстро.

При этом мюнхенцы все равно намерены перестраховаться на случай ухода Кейна и активно изучают рынок на предмет форвардов.

В текущем сезоне Харри Кейн провел 25 матчей, отличившись 30 голами и 3 ассистами.

