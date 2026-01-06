iSport.ua
Футбол

Барселона оформила первый зимний трансфер

Жоау Канселу вернется в Испанию.
Сегодня, 00:09       Автор: Андрей Безуглый
Жоау Канселу / Getty Images
Жоау Канселу / Getty Images

Барселона оформила первый зимний трансфер.

Каталонский клуб подписал Жоау Канселу.

Португальлский защитник вернется в Барселону до конца сезона по арендному соглашению.

Аль-Хиляль получит 4 млн от этого трансфера, а каталонцы покроют лишь часть его зарплаты.

Ожидается, что Канселу будет зарегистрирован вместо травмированного Андреаса Кристенсена.

Ранее также сообщалось, что Вулверхэмптон нашел усиление на вторую половину сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жоау Канселу

