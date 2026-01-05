Барселона сделала предложение по Канселу

Барселона намерена снова арендовать Жоау Кансело, пишет Фабрицио Романо.

Каталонцы уже сделали официальное предложение Аль-Хилялю.

Барселона хочет взять игрока до конца текущего сезона и готова покрыть небольшую часть зарплаты.

Однако ранее с саудовским клубом уже договорился Интер, предложивший некоторую сумму и Франческо Ачерби.

Сделка все еще не закрыта, так как Канселу знал об интересе со стороны Барселоны и ждал предложения каталоцев. Игрок предпочел бы вернуться в Испанию.

Ранее также сообщалось, что Артем Довбик открыт к уходу из Ромы.

