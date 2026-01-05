Рома все? Довбик принял решения покинуть римлян

Форвард сборной Украины и Ромы Артем Довбик принял решение покинуть римский клуб на фоне слухов об изменениях в составе, в линии атаки под руководством главного тренера Ромы Джона Пьеро Гасперини.

По информации журналиста Николо Скира, Довбик после восстановления от травмы готов сменить футбочную прописку этим зимним трансферным окном. Украинскому форварду поступило несколько предложений.

Отмечается, что игроком заинтересованы два клуба из Серии А. Ранее в СМИ также сообщалось о возможном переходе в английские клубы, но куда именно решит перейти Артем, пока неизвестно.

В этом сезоне украинец отметился 2 голами и 2 результативными передачами в 15 матчах за клуб.

К слову, Манчестер Юнайтед отправил в отставку главного тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!