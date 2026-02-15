iSport.ua
Русский Українська
Наполи разошелся миром с Ромой

Команды не выявили сильнейшего.
Вчера, 23:41       Автор: Антон Федорцив
Наполи – Рома / Getty Images
В дебюте оба коллектива не отсиживались в обороне. Острое выглядели римляне, поэтому заслуженно повели в счете. Гол организовали зимние новички – Сарагоса отдал на Малена, а тот из пределов штрафной пробил под перекладину.

Впоследствии Наполи и Рома обменялись упущенными моментами. Свилар справился с ударом Лоботки с подбора. А тот же Мален после заброса из глубины пробил рядом со штангой ворот "волков".

"Партенопейцы" отыгрались перед перерывом. Спинаццола получил передачу Эльмаса и с рикошетом от Пизилли отправил мяч в сетку. А на старте второго тайма защитник едва не оформил дубль, но Свилар парировал удар в угол.

Второй раз Рома вышла вперед на 71-й минуте. Это Мален реализовал одиннадцатиметровый за фол против Уэсли. Наполи же отыгрался после контратаки правым флангом – транзитом через Джоване мяч оказался у Сантоса, который пробил кипера.

Больше команды не забивали и остались на предыдущих рубежах. Наполи – третий в Серии A (50 очков), В свою очередь Рома идет на четвертой строчке (47 пунктов).

Статистика матча Наполи – Рома 25-го тура чемпионата Италии

Наполи – Рома – 2:2
Голы: Спинаццола, 40, Сантос, 82 – Мален, 7, 71 (пенальти)

Ожидаемые голы (xG): 0.59 - 1.70
Владение мячом: 61 % - 39 %
Удары: 11 - 9
Удары в створ: 7 - 2
Угловые: 2 - 1
Фолы: 14 - 14

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома наполи Серия А

