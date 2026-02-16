iSport.ua
Болонья окончательно выкупила хавбека Милана

"Россоблу" инициировали полноценный трансфер.
Сегодня, 00:21       Автор: Антон Федорцив
Томмазо Побега / Getty Images
Полузащитник Томмазо Побега продолжит выступления за итальянскую Болонью. Обладатель Кубка Италии выкупил воспитанника Милана, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

"Россоблу" реализовали опцию выкупа хавбека. За переход Побеги Болонья заплатит 7 млн евро. Уроженец Триеста подписал с эмилийцами контракт до лета 2030 года.

В нынешнем сезоне Побега сыграл 25 поединков во всех турнирах, в которых оформил 3 гола и 2 ассиста. Ранее он защищал цвета Милана, Торино, Специи, Порденоне и Тернаны. За сборную Италии полузащитник провел 3 матча.

К слову, столичная Рома расписала ничью с Наполи в итальянской Серии A.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан болонья Томмазо Побега

