Стрем выиграла "золото" в прыжках с большого трамплина

Два из трех мест на подиуме отошли норвежкам.
Вчера, 22:58       Автор: Антон Федорцив
Анна Одине Стрем / Getty Images
Анна Одине Стрем / Getty Images

Скандинавка Анна Одине Стрем триумфовала в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпийских играх-2026. Она завоевала золотую медаль на большом трамплине.

Норвежская прыгунья набрала 284,8 балла. Стрем на два с хвостиком пункта опередила соотечественницу Эйрин Марию Квандал. Третьей стала словенка Ника Превц.

Стрем завоевала третью награду на Олимпиаде в Милане. Ранее норвежка выиграла "золото" в прыжках с обычного трамплина. Также она взяла серебряную медаль в смешанном командном турнире.

Олимпийские игры. Предаццо, Италия
Прыжки с трамплина, большой траплин
Женщины, финал

1. Анна Одине Стрем 284,8 балла
2. Эйрин Марию Квандал 282,7 балла
3. Ника Превц 271,5 балла

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Прыжки с трамплина Олимпиада-2026 Анна Удине Стрем

