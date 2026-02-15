iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Расселл дерзко ответил на критику Ферстаппеном новых болидов

Британец набрался смелости в межсезонье.
Сегодня, 20:56       Автор: Антон Федорцив
Макс Ферстаппен и Джордж Расселл / Getty Images
Макс Ферстаппен и Джордж Расселл / Getty Images

Пилот конюшни Мерседес Джордж Расселл поделился мыслями об обновленных болидах Формулы-1. Британский гонщик не поддержал критику четырехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, сообщает FormulaPassion.

"Как сказал Ландо (Норрис – ред.), нам посчастливилось оказаться в привилегированном положении. Откровенно говоря, я просто хочу побеждать.

Гонщик, побеждавший в последнее время так много, хочет иметь не только самую быструю машину, но и и ту, на которой ему будет весело гонять. Так что пусть соревнуется на "Нордшляйфе", - заявил Расселл.

Ранее Ферстаппен разнес новые болиды Королевы автоспорта. Нидерландец заявил, что пилотировать их "невесело". Кроме того, он назвал обновленные машины "болидами Формулы E на стероидах".

К слову, мексиканский пилот Серхио Перес частично поддержал Ферстаппена с сравнением F1 и Формулы E.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Ред Булл Макс Ферстаппен джордж расселл

Статьи по теме

Ферстаппен раскритиковал новые болиды Ферстаппен раскритиковал новые болиды
Ред Булл столкнулся с проблемой на тестах в Бахрейне Ред Булл столкнулся с проблемой на тестах в Бахрейне
Баттон назвал фаворита сезона-2026 Формулы-1 Баттон назвал фаворита сезона-2026 Формулы-1
Палкин раскритиковал Инфантино за желание вернуть россиян Палкин раскритиковал Инфантино за желание вернуть россиян

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Понсилуома стали олимпийскими чемпионами в пасьюте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Наполи встретится с Ромой, кубковый поединок Арсенала, матч Атлетико
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Украина22:23
Палкин раскритиковал Инфантино за желание вернуть россиян
Биатлон21:50
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Понсилуома стали олимпийскими чемпионами в пасьюте
Европа21:27
Ливерпуль очертил основания для увольнения Слота
Формула 120:56
Расселл дерзко ответил на критику Ферстаппеном новых болидов
Европа20:21
Арсенал за полчаса разгромил Уиган в Кубке Англии
Футзал19:54
Экстра-лига по футзалу: Киев Футзал переиграл Тайр Эксперт, Сокол одолел Ураган, ничья Атлетика и Сухой Балки
Формула 119:40
Алонсо: Даже шеф-повар Астон Мартин смог бы управлять новыми болидами
Олимпийские игры19:25
Нидерландка Кок триумфовала в конькобежной 500-метровке
Европа19:10
Аутсайдер Ла Лиги неожидаанно разбил Атлетико
Украина18:48
Днепр обновил рекорд результативности сезона в Суперлиге
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK