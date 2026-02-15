Расселл дерзко ответил на критику Ферстаппеном новых болидов

Пилот конюшни Мерседес Джордж Расселл поделился мыслями об обновленных болидах Формулы-1. Британский гонщик не поддержал критику четырехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, сообщает FormulaPassion.

"Как сказал Ландо (Норрис – ред.), нам посчастливилось оказаться в привилегированном положении. Откровенно говоря, я просто хочу побеждать.

Гонщик, побеждавший в последнее время так много, хочет иметь не только самую быструю машину, но и и ту, на которой ему будет весело гонять. Так что пусть соревнуется на "Нордшляйфе", - заявил Расселл.

Ранее Ферстаппен разнес новые болиды Королевы автоспорта. Нидерландец заявил, что пилотировать их "невесело". Кроме того, он назвал обновленные машины "болидами Формулы E на стероидах".

К слову, мексиканский пилот Серхио Перес частично поддержал Ферстаппена с сравнением F1 и Формулы E.

