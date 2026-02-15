iSport.ua
Еще один пилот сравнил Формулу-1 с Формулой-Е

Серхио Перес поделился ожиданиями от сезона.
Сегодня, 17:40       Автор: Андрей Безуглый
Серхио Перес / Getty Images
Пилот Кадиллак Серхио Перес также сравнил Формулу-1 с Формулой-Е.

Напомним, ранее Макс Ферстаппен раскритиковал новые болиды, сравнив их с электрической серией.

В подобном ключе позднее и высказался Перес. Мексиканец считает, что работа с энергией может стать ключевым фактором успеха в новом сезоне.

Ощущения совсем другие. Безусловно, эта Формула-1 чрезвычайно отличается от той, к которой я привык. Я бы сказал, это самое большое изменение регламента в моей карьере.

Очень тяжело разобраться. Что происходит с энергией, с ее использованием – все это крайне сложно. Работа с силовой установкой будет играть куда более серьезную роль, чем в прошлом, а это неидеальная ситуация.

Хочу посмотреть, какой будет борьба на трассе, ведь для меня главное удовольствие в этом. Не знаю, какими будут сражения. Похоже, обгонять будет чуть труднее из-за того, что нужно контролировать энергию. Не хочу спешить с выводами, но возможно, гонки будут как в Формуле-E. Подождем и посмотрим

Ранее также сообщалось, что Уильямс стартует сезон на проблемном болиде.

