Украинки завершили гонку преследование вне топ-40

На Олимпийский играх в Милане-Кортини состоялась женская гонка преследование.

Украину в гонке представляли Юлия Джима, Александра Меркушина и Кристина Дмитренко.

После первой стрельбы были надежды, что Джима и Меркушина смогут финишировать в топ-30, но на второй они допустили массу ошибок.

С другой же стороны с ними сумела поравняться Дмитренко, однако следующие рубежи только ухудшили результаты украинок, которые финишировали в итоге вне топ-40.

Чемпионкой стала Лиза Витоцци, не допустившая ни одного промаха.

Олимпиада-2026. Гонка преследования, женщины

Лиза Виттоцци (Италия, 0+0+0+0) 30:11.8 Марен Киркейде (Норвегия, 0+1+0+2) +28.8 Суви Минккинен (Финляндия, 0+0+0+0) +34.3 Лу Жанмонно (Франция, 0+1+1+1) +49.4 Осеан Мишлон (Франция, 2+0+1+1) +57.1 Франциска Пройсс (Германия, 0+0+0+2) +1:08.0

...

43. Юлия Джима (Украина, 0+1+1+1) +4:09.6

45. Кристина Дмитренко (Украина, 1+0+0+2) +4:22.1

48. Александра Меркушина (Украина, 0+2+2+1) +4:33.6

