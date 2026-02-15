iSport.ua
Украинки завершили гонку преследование вне топ-40

Лиза Витоцци стала чемпионкой Олимпиады.
Сегодня, 17:02       Автор: Андрей Безуглый
Лиза Витоцци / Getty Images
На Олимпийский играх в Милане-Кортини состоялась женская гонка преследование.

Украину в гонке представляли Юлия Джима, Александра Меркушина и Кристина Дмитренко.

После первой стрельбы были надежды, что Джима и Меркушина смогут финишировать в топ-30, но на второй они допустили массу ошибок.

С другой же стороны с ними сумела поравняться Дмитренко, однако следующие рубежи только ухудшили результаты украинок, которые финишировали в итоге вне топ-40.

Чемпионкой стала Лиза Витоцци, не допустившая ни одного промаха.

Олимпиада-2026. Гонка преследования, женщины

  1. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0+0+0) 30:11.8
  2. Марен Киркейде (Норвегия, 0+1+0+2) +28.8
  3. Суви Минккинен (Финляндия, 0+0+0+0) +34.3
  4. Лу Жанмонно (Франция, 0+1+1+1) +49.4
  5. Осеан Мишлон (Франция, 2+0+1+1) +57.1
  6. Франциска Пройсс (Германия, 0+0+0+2) +1:08.0

...

43. Юлия Джима (Украина, 0+1+1+1) +4:09.6
45. Кристина Дмитренко (Украина, 1+0+0+2) +4:22.1
48. Александра Меркушина (Украина, 0+2+2+1) +4:33.6

