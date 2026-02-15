iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Серия А отстранит арбитра матча Интер - Ювентус

Ла Пенна удалил Калюлю после симуляции соперника.
Сегодня, 16:14       Автор: Андрей Безуглый
Федерико Ла Пенна / Getty Images
Федерико Ла Пенна / Getty Images

Итальянский арбитр Федерико Ла Пенна получит отстранение, пишет La Gazzetta dello Sport.

Судья обслуживал матч между Интером и Ювентусом, который завершился победой "нерадзурри". В нем Ла Пенна допустил критическую ошибку.

Арбитр удалил с поля Пьер Калюлю после симуляции Алессандро Бастони. Судейские органы Серии А остались возмущены как действиями Бастони, так и Ла Пенны.

На текущий момент органы рассматривают отстранение судьи сроком около месяца. Несмотря на допущенную ошибку, остальной матч Ла Пенна провел безукоризненно.

Ранее также сообщалось, что лидер Милана может перейти в АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Украинки завершили гонку преследование вне топ-40 Украинки завершили гонку преследование вне топ-40
УАФ анонсировала создание сборной Украины по необычному виду футбола УАФ анонсировала создание сборной Украины по необычному виду футбола
NaVi - Liquid: онлайн трансляция гранд-финала BLAST Slam VI NaVi - Liquid: онлайн трансляция гранд-финала BLAST Slam VI
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на Олимпийских играх-2026 Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на Олимпийских играх-2026

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Понсилуома выиграл пасьют на Олимпиаде-2026, женщины свою гонку проведут позже
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Наполи встретится с Ромой, кубковый поединок Арсенала, матч Атлетико
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры17:02
Украинки завершили гонку преследование вне топ-40
Киберспорт16:42
УАФ анонсировала создание сборной Украины по необычному виду футбола
Европа16:14
Серия А отстранит арбитра матча Интер - Ювентус
Киберспорт16:05
NaVi - Liquid: онлайн трансляция гранд-финала BLAST Slam VI
Биатлон15:40
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на Олимпийских играх-2026
Украина15:35
УХЛ: Одесчина одержала минимальную победу над Крыжинкой
Футзал15:30
Экстра-лига по футзалу: Сокол одолел Ураган, ничья Атлетика и Сухой Балки, Тайр Эксперт встретится с Киев Футзал
Биатлон15:25
Мандзин и Пидручный квалифицировались в масс-старт на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры14:50
Клебо стал рекордсменом зимних Олимпиад по количеству золота
Европа14:25
Аутсайдер АПЛ назначил нового тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK