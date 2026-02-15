Серия А отстранит арбитра матча Интер - Ювентус

Итальянский арбитр Федерико Ла Пенна получит отстранение, пишет La Gazzetta dello Sport.

Судья обслуживал матч между Интером и Ювентусом, который завершился победой "нерадзурри". В нем Ла Пенна допустил критическую ошибку.

Арбитр удалил с поля Пьер Калюлю после симуляции Алессандро Бастони. Судейские органы Серии А остались возмущены как действиями Бастони, так и Ла Пенны.

На текущий момент органы рассматривают отстранение судьи сроком около месяца. Несмотря на допущенную ошибку, остальной матч Ла Пенна провел безукоризненно.

