Лидер Милана интересен английским грандам

Вингер Милана Кристиан Пулишич может вернуться в АПЛ, пишет CaughtOffside.

Издание утверждает, что за американцем пристально следят Арсенал, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.

Сам же игрок зааинтересован в том, чтобы принять предложение из АПЛ. Тем более, что в Милане все еще не решили, стоит ли давать Пулишичу новый контракт.

При этом "россонери" готовы продать игрока, если получат предложение в размере 70-80 млн евро. Трансфермаркт оценивает 27-летнего американца в 60 млн евро.

В текущем сезоне Кристиан Пулишич провел 21 матч, отличившись десятью голами и двумя ассистами.

