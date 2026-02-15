iSport.ua
Лидер Милана интересен английским грандам

Кристиан Пулишич рад вернуться в АПЛ.
Сегодня, 12:18       Автор: Андрей Безуглый
Кристиан Пулишич / Getty Images
Кристиан Пулишич / Getty Images

Вингер Милана Кристиан Пулишич может вернуться в АПЛ, пишет CaughtOffside.

Издание утверждает, что за американцем пристально следят Арсенал, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.

Сам же игрок зааинтересован в том, чтобы принять предложение из АПЛ. Тем более, что в Милане все еще не решили, стоит ли давать Пулишичу новый контракт.

При этом "россонери" готовы продать игрока, если получат предложение в размере 70-80 млн евро. Трансфермаркт оценивает 27-летнего американца в 60 млн евро.

В текущем сезоне Кристиан Пулишич провел 21 матч, отличившись десятью голами и двумя ассистами.

Накануне также Интер сумел справиться с Ювентусом.

