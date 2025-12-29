"Давайте прекратим": Звезда Милана поставил точку в истории с романом с американской актрисой

Звезда Милана и сборной США Кристиан Пулишич отреагировал на слухи об отношениях с американской актрисой Сидни Суини.

Под публикацией на странице Motivating Sport в Instagram 27-летний футболист оставил комментарий, опровергнув ранее распространенную итальянским изданием La Gazzetta dello Sport информацию о романе.

"Фейковые новости, друзья. Давайте прекратим эти бессмысленные слухи", - написал игрок "россонери".

Также позже Пулишич у себя в Instagram более резко отреагировал на подобные слухи, опубликовав сторис и призвав прекратить распространять догадки о его личной жизни.

"Также, пожалуйста, прекратите выдумывать истории о моей личной жизни. Нужно привлекать источники к ответственности, ведь это может влиять на жизнь людей", - написал футболист.

Считается, что и Пулишич, и Суини сейчас пребывают в других отношениях, что делает все предположения еще более невероятными.

Читай также: Милан разобрался дома с аутсайдером Серии А

Кроме того, отличившись забитым мячом в матче 17-го тура Серии А с Вероной (3:0), Пулишич, очевидно, посвятил гол своей реальной девушке. Празднуя взятие ворот, американский футболист сложил пальцы рук в виде сердца, а после продемонстрировал букву "А" в честь своей возлюбленной, гольфистки Алексы Мелтон.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Отметим, что в нынешнем сезоне Пулишич провел за Милан 15 матчей во всех турнирах, отличившись десятью голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Милан готов дать самую большую зарплату капитану команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!