Контрольные матчи Руха в Словении пройдут без двух игроков

Не помогут команде в последних спаррингах.
Сегодня, 14:36       Автор: Валентина Чорноштан
Василий Рунич / Getty Images
Василий Рунич / Getty Images

Василий Рунич и Юрий Копина не помогут Руси в последних контрольных матчах в Словении.

Львовская команда потеряла защитника Юрия Копину из-за травмы, а ранее получил повреждение и хавбек "желто-черных" Василий Рунич.

Отмечается, что полузащитник будет тренироваться по индивидуальной программе, а вот Копина будет восстанавливаться во Львове, куда отправится команда после 14 февраля.

Напомним, что в Словении львовяне проведут ещё два контрольных матча - против Бринье Гросупле и Олимпии Любляна.

Тем временем хавбек сборной Украины продлил контракт с Шахтёром.

