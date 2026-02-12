"Заплатили цену за наше достоинство": Гераскевич отреагировал на свою дисквалификацию

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал свою дисквалификацию на Олимпийских играх-2026.

МОК отстранил украинского спортсмена от выступлений из-за использования "шлема памяти" с изображением украинских спортсменов, погибших вследствие российского вторжения в Украину.

"До сих пор считаю, что мы не нарушили никаких правил и имели полное право выступать в этом шлеме наравне с другими спортсменами, которые делали подобное в предыдущие дни на этих Олимпийских играх.

Не получил никакого объяснения по поводу российского флага, почему не были применены санкции, почему лыжница имеет право выступать с посланием погибшему партнеру по команде, а мы - нет. В документе также написали, что я публично анонсировал, что это жертвы войны, хотя конечно, когда ты смотришь на шлем, это не понятно. Этот шлем не несет политического контекста, поэтому я считаю, что я имел полное право выступать в нем.

Те аргументы, которые приводила миссис Ковентри, что они поддерживают Украину и солидарны с Украиной - в этом есть большие сомнения. В особенности после этого решения.

Тон был адекватным, не было скандала. Она предлагала, что мы можем показать его на старте, но я буду ехать в другом шлеме и потом мне его предоставят в микст-зону. Но я считаю, что должен получить такие же права, что и другие спортсмены в других видах спорта из других стран. Почему я таких прав не получил?

Мы заплатили цену за наше достоинство, я отстаивал интересы Украины и память о спортсменах.

Что дальше? Это только случилось и трудно сказать. Наверное, будем готовить иск в CAS и продолжать бороться за наши права. Верю, что мы не нарушили никаких правил", - приводит слова Гераскевича Суспільне Спорт.

Ранее сообщалось, что мировые команды поддержали Украину после дисквалификации Гераскевича.

