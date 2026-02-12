iSport.ua
Уоррен назвал следующий шаг временного чемпиона WBC Кабайела

Почему Агит не станет ждать поединка с Усиком?
Сегодня, 13:30       Автор: Валентина Чорноштан
Агит Кабайел / Getty Images
Агит Кабайел / Getty Images

Обладатель временного пояса WBC в хэвивейте Агит Кабайел не будет ждать боя с Александром Усиком.

По имеющейся информации, после поединка против Чжана Чжилея немец должен был встретиться с лидером дивизиона Александром Усиком или провести вторую защиту полутитула

Как сообщил промоутер Фрэнк Уоррен, команда не станет ждать решения украинца относительно боя и переключится на второй вариант, а именно проведёт защиту полутитула.

Ожидается, что следующий бой Агит Кабайел проведёт в мае, однако боксёр всё ещё ждёт официального назначения соперника.

К слову, Дэниел Дюбуа меняет тренера перед боем с Уордли.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: агит кабайел

