Уоррен назвал следующий шаг временного чемпиона WBC Кабайела
Обладатель временного пояса WBC в хэвивейте Агит Кабайел не будет ждать боя с Александром Усиком.
По имеющейся информации, после поединка против Чжана Чжилея немец должен был встретиться с лидером дивизиона Александром Усиком или провести вторую защиту полутитула
Как сообщил промоутер Фрэнк Уоррен, команда не станет ждать решения украинца относительно боя и переключится на второй вариант, а именно проведёт защиту полутитула.
Frank Warren has revealed to The Ring that Agit Kabayel is set for a quick turnaround, as they are planning for him to return to Germany in May following his victory over Damian Knyba in January 🇩🇪— Ring Magazine (@ringmagazine) February 11, 2026
Follow the latest news in boxing and check out exclusive features on The Ring's… pic.twitter.com/2MVTKYU8Kt
Ожидается, что следующий бой Агит Кабайел проведёт в мае, однако боксёр всё ещё ждёт официального назначения соперника.
К слову, Дэниел Дюбуа меняет тренера перед боем с Уордли.
