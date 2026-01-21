iSport.ua
Русский Українська

"Прилагаем все усилия": Временный чемпион WBC хочет получить бой с Усиком

Агит Кабайел нацелен на поединок с лидером дивизиона.
Вчера, 21:35       Автор: Игорь Мищук
Агит Кабайел / Getty Images
Агит Кабайел / Getty Images

Спенсер Браун, менеджер временного чемпиона WBC Агита Кабайела, заявил, что его подопечный хочет устроить бой против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика.

По словам представителя немецкого боксера, они могли бы организовать поединок с украинцем в Германии.

Читай также: "Тайсон - мой друг, хочу драться с Усиком": Кабайел не заинтересован в поединке с Фьюри

"Нам нужны только самые известные имена для Агита. Мы все еще отчаянно хотим этого боя с Усиком. Мы хотим этого как можно скорее.

Мы думаем, что можем распродать 70 тысяч билетов в Германии. Мы разбудили спящего великана, и я думаю, что он будет становиться все больше, но нам нужны большие имена. Усик - самое известное имя в этом виде спорта. Он, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа - это большие имена в этом виде спорта.

Мы хотим, чтобы он поехал туда. Конечно, это будет недешево, но мы прилагаем все усилия, чтобы привезти Усика в Германию. И не забывайте, что большинство его соотечественников проживает в Германии. Следовательно, это было бы грандиозно. Это было бы огромное событие, и оно значительно открыло бы немецкий рынок", - сказал Браун в комментарии Sky Sports Boxing.

Ранее был назван потенциальный соперник Усика вместо Деонтея Уайлдера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик агит кабайел

Статьи по теме

Усик стал автором лучшего нокаута года по версии WBC Усик стал автором лучшего нокаута года по версии WBC
Назван потенциальный соперник Усика вместо Уайлдера Назван потенциальный соперник Усика вместо Уайлдера
Команда Усика ведет переговоры с Zuffa Boxing Команда Усика ведет переговоры с Zuffa Boxing
Бой Усик - Уайлдер перенесут - американский боксер выбрал другого соперника Бой Усик - Уайлдер перенесут - американский боксер выбрал другого соперника

Видео

Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео
Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Дале-Шевдаль победами в гонках преследования закрыли этап в Рупольдинге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Судаков и Трубин встречаются с Ювентусом, Галатасарай сыграет с Атлетико Мадрид
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:59
Лига Чемпионов23:59
Барселона обыграла Славию, Ливерпуль разгромил Марсель, Челси дожал Пафос
Бокс23:25
Менеджер Фьюри назвал сроки его возвращения в ринг и потенциального соперника
Бокс22:48
Менеджер Уайлдера подтвердил факт переговоров с новым соперником вместо Усика
Европа22:11
Экс-игрок Ромы, перенесший остановку сердца на поле, нашел себе новый клуб
Лига Чемпионов21:45
Лига чемпионов: ничья Галатасарая и Атлетико, Челси встретится с Пафосом, Бенфика будет гостить у Ювентуса
Бокс21:35
"Прилагаем все усилия": Временный чемпион WBC хочет получить бой с Усиком
Европа20:58
Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео
Украина20:25
УХЛ: Одесчина разгромила Шторм
Европа20:08
Ванат претендует на звание игрока месяца в Ла Лиге
Европа20:05
Левандовски выбрал приоритет на случай ухода из Барселоны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK