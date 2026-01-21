"Прилагаем все усилия": Временный чемпион WBC хочет получить бой с Усиком

Спенсер Браун, менеджер временного чемпиона WBC Агита Кабайела, заявил, что его подопечный хочет устроить бой против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика.

По словам представителя немецкого боксера, они могли бы организовать поединок с украинцем в Германии.

"Нам нужны только самые известные имена для Агита. Мы все еще отчаянно хотим этого боя с Усиком. Мы хотим этого как можно скорее.

Мы думаем, что можем распродать 70 тысяч билетов в Германии. Мы разбудили спящего великана, и я думаю, что он будет становиться все больше, но нам нужны большие имена. Усик - самое известное имя в этом виде спорта. Он, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа - это большие имена в этом виде спорта.

Мы хотим, чтобы он поехал туда. Конечно, это будет недешево, но мы прилагаем все усилия, чтобы привезти Усика в Германию. И не забывайте, что большинство его соотечественников проживает в Германии. Следовательно, это было бы грандиозно. Это было бы огромное событие, и оно значительно открыло бы немецкий рынок", - сказал Браун в комментарии Sky Sports Boxing.

