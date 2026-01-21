Назван потенциальный соперник Усика вместо Уайлдера

Обозреватель Дэн Рафаэль назвал потенциального соперника обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика вместо экс-чемпиона Деонтея Уайлдера, который собирается драться с Дереком Чисорой.

По информации источника, украинский боксер может встретиться в ринге с американцем Энди Руисом, который в 2019 году сенсационно одолел Энтони Джошуа и отобрал у него пояса, однако после уступил британцу в реванше.

"Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер и экс-претендент на титул Дерек Чисора финализируют соглашение о бое, который состоится в апреле в Лондоне.

Недавно шли разговоры о том, что Уайлдер следующим бросит вызов линейному/объединенному чемпиону Александру Усику, и стороны связались между собой, но бой не организовали и Уайлдер будет драться с Чисорой.

Хотя, возможно, бой Усик - Уайлдер может состояться, если Уайлдер победит Чисору и если Усик сначала будет защищать титул против кого-то другого. Бывший чемпион Энди Руис-младший назывался возможным претендентом для Усика. Уайлдер отправится в Англию, чтобы драться там", - написал Рафаэль.

Ранее сообщалось, что команда Усика ведет переговоры с Zuffa Boxing.

