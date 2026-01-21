Команда Усика ведет переговоры с Zuffa Boxing

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в тяжелом весе Александр Усик может подписать контракт с промоутерской компанией Zuffa Boxing.

Украинец покинул своего давнего промоутера Александра Красюка из K2 Promotions в июне - перед победой в матче-реванше над Даниэлем Дюбуа — и с тех пор является свободным агентом.

Однако совсем скоро Усика может ожидать новый контракт, который будет действовать до завершения его карьеры. По данным Talksport, менеджер боксера Сергей Лапин заявил, что контакт и диалог с Zuffa Boxing уже есть.

Детали пока не для публичного обсуждения. Если формат, цифры и тайминг совпадут, рынок может увидеть ход, которого никто не ожидает.

Ранее сообщалось, что Александр Гвоздик примет участие в поединке против Радивойе Калайджича в рамках той же Zuffa Boxing.

