iSport.ua
Русский Українська

Гвоздик подерется на шоу Zuffa Boxing

Возвращения украинца на ринг.
Сегодня, 13:29       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

По информации инсайдера Дэна Рафаэля, в шоу Zuffa Boxing примет участие бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик.

По имеющейся информации, 1 февраля в Лас-Вегасе на арене Meta Apex Гвоздик проведет поединок против Радивойе Калайджича.

Добавим, что Zuffa Boxing - это первый в истории бокса закрытый промоушен (по формату UFC), который возглавляют президент UFC Дэйна Уайт, глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх, президент WWE Ник Хан и доктор Ракан Алхарти.

Напомним, что Александр Гвоздик последний поединок провел в апреле 2025 года, когда победил Энтони Холлоуэя техническим нокаутом в третьем раунде.

Тем временем хорватский боксер выразил готовность встретиться с Тайсоном Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик

Статьи по теме

"Уже прошел свой пик": Гвоздик сделал прогноз на бой Усика с Уайлдером "Уже прошел свой пик": Гвоздик сделал прогноз на бой Усика с Уайлдером
Гвоздик сообщил, когда собирается вернуться в ринг Гвоздик сообщил, когда собирается вернуться в ринг
Гвоздик высказался о гипотетическом поединке Усик - Итаума Гвоздик высказался о гипотетическом поединке Усик - Итаума
Гвоздик - о предстоящем бое Усика: "Стоит рассуждать прагматично" Гвоздик - о предстоящем бое Усика: "Стоит рассуждать прагматично"

Видео

ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Комо примет Милан, завершение тура Бундеслиги
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Европа15:22
Астон Вилла согласовала контракт с бывшим форвардом
Европа15:22
Милан близок к продлению соглашения с капитаном
ММА15:08
Амосов - о дебютном бое в UFC: Если такого типа не перееду, то мне в UFC делать нечего
Биатлон15:00
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Рупольдинге
Европа14:37
Наполи навяжет середнякам АПЛ конкуренцию за форварда Фенербахче
Теннис14:29
Марта Костюк запускает образовательный проект для подготовки юных теннисистов
Европа14:04
Боссы МЮ провели встречу перед манчестерским дерби
Биатлон13:51
Лидер сезона пропустит эстафету в Рупольдинге
Бокс13:29
Гвоздик подерется на шоу Zuffa Boxing
НБА13:12
ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK