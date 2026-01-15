Гвоздик подерется на шоу Zuffa Boxing
По информации инсайдера Дэна Рафаэля, в шоу Zuffa Boxing примет участие бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик.
По имеющейся информации, 1 февраля в Лас-Вегасе на арене Meta Apex Гвоздик проведет поединок против Радивойе Калайджича.
Not formally announced but that is a fight that is made as I have been told. https://t.co/9OvxIg0FgO— Dan Rafael (@DanRafael1) January 14, 2026
Добавим, что Zuffa Boxing - это первый в истории бокса закрытый промоушен (по формату UFC), который возглавляют президент UFC Дэйна Уайт, глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх, президент WWE Ник Хан и доктор Ракан Алхарти.
Напомним, что Александр Гвоздик последний поединок провел в апреле 2025 года, когда победил Энтони Холлоуэя техническим нокаутом в третьем раунде.
Тем временем хорватский боксер выразил готовность встретиться с Тайсоном Фьюри.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!