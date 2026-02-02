Гвоздик уступил сербскому боксеру на Zuffa Boxing

В ночь с 1 на 2 февраля в рамках Zuffa Boxing 2 в Лас-Вегасе на арене Meta Apex прошёл бой Александр Гвоздик против Радивожа Калайджича.

Однако бывший чемпион мира в полутяжёлом весе не смог победить сербского боксера.

Калайджич отправил украинского боксера в нокаут в седьмом раунде.

Для Гвоздика это поражение стало третьим в карьере и вторым досрочным.

Помимо Александра в кадре участвовал другой украинский боксер, который дрался на ринге с россиянином.

