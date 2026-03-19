Александр Гвоздик оценил перспективы Александр Хижняк перед дебютом в профи

Есть шансы стать чемпионом, но есть нюанс.

Компания Usyk17 проведёт вечер бокса 21 марта. В его рамках состоится бой, в котором примет участие Александр Хижняк, а его соперником станет колумбиец Вилмер Барон.

Добавим, что для серебряного призёра ОИ-2020 это дебют на профессиональном ринге.

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик поделился мыслями о перспективах Хижняка на ринге.

"Саня - один из самых титулованных любителей в истории украинского бокса. Конечно, это очень интересно. 30 лет возможно, и не идеальный возраст для перехода в профессионалы, но у него колоссальный опыт, поэтому, как говорится, было бы желание", - сказал Гвоздик.

Главная проблема - это время, необходимое для адаптации. То есть, если мы говорим о намерении стать чемпионом, нужно быть способным боксировать 12 раундов, нужно замедлиться и больше полагаться именно на боксёрские навыки, потому что пока я не понимаю, возможно ли вообще в темпе Александра отбоксировать 12 раундов. Но я не исключаю, что мы это увидим.

