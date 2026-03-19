Мозес Итаума сомневается в титульном статусе боя Усик – Верховен

Считает, что это немного безумно и несправедливо по отношению к Рико.
Сегодня, 09:58       Автор: Валентина Чорноштан
Мозес Итаума / Getty Images
Мозес Итаума / Getty Images

Организация WBC приняла решение сделать титульным бой Александра Усика против Рико Верховена.

Британский супертяжеловес Мозес Итаума поделился мыслями касательно боя гегемона хэвивейта с гегемоном кикбоксинга за пояс.

Усик заработал право делать всё, что ему вздумается. Но вместе с этим… Не хочу использовать слово "несправедливо"… Просто я сильно сомневаюсь, что этот бой должен быть титульным.

"И хоть Усик и может делать всё, что захочет, вряд ли Рико заслуживает права драться за чемпионский пояс в первом бою на профессиональном ринге. Это выглядит немного безумно. С другой стороны, если у Рико появилась возможность драться с Усиком за пояс WBC, было бы глупо отказываться от этого", — сказал боксер в подкасте Ариэля Хельвани.

Ранее директор команды Усика назвал причину срыва боя с Вайлдером.

Статьи по теме

Директор команды Усика назвал причину срыва боя с Уайлдером Директор команды Усика назвал причину срыва боя с Уайлдером
Уордли ответил, готов ли драться с Усиком в случае успеха против Дюбуа Уордли ответил, готов ли драться с Усиком в случае успеха против Дюбуа
"Я не обижаюсь": Итаума отреагировал на нежелание Усика с ним драться "Я не обижаюсь": Итаума отреагировал на нежелание Усика с ним драться
Месси забил 900 гол в карьере Месси забил 900 гол в карьере

Видео

НХЛ: Юта перестреляла Даллас, Питтсбург разгромил Колорадо
НХЛ: Юта перестреляла Даллас, Питтсбург разгромил Колорадо

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия и Швеция победами в смешанных эстафетах закрыли восьмой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Шахтёра с Лехом, а также другие матчи Лиги Европы и Лиги конференций
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Другие страны10:28
Месси забил 900 гол в карьере
Бокс09:58
Мозес Итаума сомневается в титульном статусе боя Усик – Верховен
НХЛ09:30
НХЛ: Рейнджерс пропустили 6 голов от Нью-Джерси, Каролина обыграла Питтсбург
НБА09:02
НБА: Бостон победил Голден Стейт, Хьюстон уступил Лейкерс
Лига Чемпионов08:29
Бавария уничтожила Аталанту и закрепила историческое превосходство в рамках ЛЧ
Европа07:56
Барселона осталась без ключевого игрока после разгрома Ньюкасла
Лига Чемпионов07:33
Форвард Баварии приблизился к достижением ван Нистелроя и Холанда
Европа07:10
Футбол сегодня: ответный матч Шахтёра с Лехом, а также другие матчи Лиги Европы и Лиги конференций
Лига Чемпионов00:12
Лига чемпионов: все фавориты пар прошли в четвертьфинал
Вчера, 23:59
Лига Чемпионов23:59
Ливерпуль разобрался с Галатасараем в ответном матче Лиги чемпионов
