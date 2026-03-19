Мозес Итаума сомневается в титульном статусе боя Усик – Верховен

Считает, что это немного безумно и несправедливо по отношению к Рико.

Организация WBC приняла решение сделать титульным бой Александра Усика против Рико Верховена.

Британский супертяжеловес Мозес Итаума поделился мыслями касательно боя гегемона хэвивейта с гегемоном кикбоксинга за пояс.

Усик заработал право делать всё, что ему вздумается. Но вместе с этим… Не хочу использовать слово "несправедливо"… Просто я сильно сомневаюсь, что этот бой должен быть титульным.

"И хоть Усик и может делать всё, что захочет, вряд ли Рико заслуживает права драться за чемпионский пояс в первом бою на профессиональном ринге. Это выглядит немного безумно. С другой стороны, если у Рико появилась возможность драться с Усиком за пояс WBC, было бы глупо отказываться от этого", — сказал боксер в подкасте Ариэля Хельвани.

Ранее директор команды Усика назвал причину срыва боя с Вайлдером.

