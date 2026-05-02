Верховен раскрыл свой вес перед боем с Усиком

Нидерландец показал синяки и рассказал о подготовке к бою.
Сегодня, 14:29       Автор: Валентина Чорноштан
Рико Верховен / Getty Images
Рико Верховен / Getty Images

Ближайший соперник украинского чемпиона Александра Усика - кикбоксёр Рико Верховен, в своих социальных сетях поделился тем, как готовится к предстоящему боксёрскому поединку.

Нидерландец в прямом эфире показал своим подписчикам синяки и ссадины, полученные в спаррингах, а также рассказал, какой вес имеет на текущий момент - 125,1 кг.

Добавим, что в своём последнем бою Усика против Дюбуа в 2025 году украинець весил 103 кг на взвешивании перед боем.

Напомним, что бой состоится 23 мая в Египте, и на кону будет стоять принадлежащий Усику титул чемпиона мира по версии WBC.

Ранее промоутер сообщил, кто должен стать соперником Усика после Верховена.

Статьи по теме

Промоутер сообщил, кто должен стать соперником Усика после Верховена Промоутер сообщил, кто должен стать соперником Усика после Верховена
Усик - Верховен: онлайн-трансляция боя Усик - Верховен: онлайн-трансляция боя
Усик - Верховен: полный андеркард вечера бокса Усик - Верховен: полный андеркард вечера бокса
Буковина без единого поражения досрочно выиграла Первую лигу Буковина без единого поражения досрочно выиграла Первую лигу

Шахтер - Кристал Пэлас: видеообзор матча и лучших моментов
Шахтер - Кристал Пэлас: видеообзор матча и лучших моментов

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Хиггинс ведет против Мерфи в полуфинале, ничья Аллена и Ицзэ после второй сессии
просмотров
Футбол сегодня: Брентфорд Ярмолюка встретится с Вест Хэмом, Малиновский с Дженоа проведёт матч против Аталанты
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
просмотров
УПЛ: Александрия примет Колос, Верес сыграет с Эпицентром, а Карпаты - с ЛНЗ
просмотров

Украина16:55
Буковина без единого поражения досрочно выиграла Первую лигу
Украина16:20
УПЛ: Александрия примет Колос, Верес сыграет с Эпицентром, а Карпаты - с ЛНЗ
НБА14:50
Йокич может покинуть Денвер после неудачи в постсезоне НБА
Бокс14:29
Верховен раскрыл свой вес перед боем с Усиком
Европа13:54
Реал потерял важного защитника перед Эль Класико
Украина13:24
Сборная Украины стартует на ЧМ-2026 по хоккею
Формула 113:02
Стало известно, избежал ли штрафа Ландо Норрис
Европа12:32
Топ нападающие готовы помочь Барселоне в игре с Осасуной
Бокс12:01
"Я вижу у него все шансы": Гвоздик оценил перспективы Хижняка на ОИ-2028
НБА11:43
Харден обновил антирекорд НБА
