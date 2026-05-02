Верховен раскрыл свой вес перед боем с Усиком

Нидерландец показал синяки и рассказал о подготовке к бою.

Ближайший соперник украинского чемпиона Александра Усика - кикбоксёр Рико Верховен, в своих социальных сетях поделился тем, как готовится к предстоящему боксёрскому поединку.

Нидерландец в прямом эфире показал своим подписчикам синяки и ссадины, полученные в спаррингах, а также рассказал, какой вес имеет на текущий момент - 125,1 кг.

Добавим, что в своём последнем бою Усика против Дюбуа в 2025 году украинець весил 103 кг на взвешивании перед боем.

Напомним, что бой состоится 23 мая в Египте, и на кону будет стоять принадлежащий Усику титул чемпиона мира по версии WBC.

