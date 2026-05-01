Усик - Верховен: онлайн-трансляция боя 23.05.2026

Александр Усик и Рико Верховен встретятся в поединке за титул WBC.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик (24-0, 15 KO) встретится в ринге с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном (66-10, 21 KO).

Ранее Всемирный боксерский совет санкционировал этот поединок как добровольную защиту украинского боксера, а на кону противостояния будет стоять титул WBC.

Бой Усик - Верховен состоится в субботу, 23 мая, став главным событием боксерского шоу "Glory in Giza: Undefeated Icons" в египетском городе Гиза возле легендарных пирамид.

На ISPORT будет доступна текстовая трансляция боя Усик - Верховен, где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Поединок состоится 23 мая и начнется ориентировано около 23:30 по киевскому времени.

Кто станет официальным украинским транслятором вечера бокса Усик - Верховен, будет объявлено позже.

Также транслятором события будет стриминговый сервис DAZN. Для просмотра боксерского шоу нужно иметь подписку на сервис и оплатить PPV.

Усик свой последний бой провел в июле 2025 года, встретившись в реванше с британцем Даниэлем Дюбуа и одержав победу нокаутом в пятом раунде. Украинский боксер во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона, однако в ноябре добровольно освободил титул WBO, который перешел тогда временному чемпиону британцу Фабио Уордли.

Усик остается непобежденным на профессиональном ринге в своих 24 поединках, 15 из которых он выиграл нокаутом.

Верховен является одним из наиболее выдающихся кикбоксеров. Он более 11 лет удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе промоушена Glory, а также ему принадлежат различные рекорды, включая наибольшее число выигранных титульных боев (14) и наибольшее количество побед в целом (28).

Всего Верховен провел 76 боев, одержав 66 побед, 21 из которых нокаутом. В своем последнем поединке в июне 2025 года он одолел россиянина Артема Вахитова, после чего покинул Glory. У нидерландца также есть опыт одного боксерского боя, когда в апреле 2014 года он нокаутировал во втором раунде венгра Яноша Финферу.

