Ювентус выкупил ивуарийского вингера

Ювентус официально выкупил Жереми Бога.

Напомним, что 29-летний ивуариец присоединился к туринскому клубу в аренду из Ниццы прошедшей зимой.

В итоге в Серии А Бога провел 15 матчей, отличишись четырьмя голами.

Руководство клуба решило активировать опцию выкупа ивуарийца, заплатив Ницце 4,8 млн евро за два года. Также сопуствующие расходы оцениваются в 800 тысяч евро.

Ранее также Аталанта официально назначила главного тренера.

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