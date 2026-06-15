iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ювентус выкупил ивуарийского вингера

Жереми Бога стал полноценным игроком туринцев.
Сегодня, 20:15       Автор: Андрей Безуглый
Жереми Бога / Getty Images
Жереми Бога / Getty Images

Ювентус официально выкупил Жереми Бога.

Напомним, что 29-летний ивуариец присоединился к туринскому клубу в аренду из Ниццы прошедшей зимой.

В итоге в Серии А Бога провел 15 матчей, отличишись четырьмя голами.

Руководство клуба решило активировать опцию выкупа ивуарийца, заплатив Ницце 4,8 млн евро за два года. Также сопуствующие расходы оцениваются в 800 тысяч евро.

Ранее также Аталанта официально назначила главного тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

ЧМ-2026: Испания не смогла обыграть Кабо-Верде, Бельгия сыграет с Египтом ЧМ-2026: Испания не смогла обыграть Кабо-Верде, Бельгия сыграет с Египтом
Испания сенсационно потеряла очки с Кабо-Верде Испания сенсационно потеряла очки с Кабо-Верде
Калинина не сумела пробиться на турнир в Берлине Калинина не сумела пробиться на турнир в Берлине
Хавбек сборной Испании присоединился к звездной компании Хавбек сборной Испании присоединился к звездной компании

Видео

Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип
Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Дании в досрочно завершенном спарринге
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием Испании, Бельгии, Уругвая
просмотров
Плей-офф НБА: Никс победил Сан-Антонио в четвертом матче серии
просмотров
УПЛ: Кудривка и Левый Берег пробились в УПЛ
просмотров

Последние новости

ЧМ-202621:09
ЧМ-2026: Испания не смогла обыграть Кабо-Верде, Бельгия сыграет с Египтом
ЧМ-202620:59
Испания сенсационно потеряла очки с Кабо-Верде
Европа20:15
Ювентус выкупил ивуарийского вингера
Теннис19:28
Калинина не сумела пробиться на турнир в Берлине
ЧМ-202619:15
Хавбек сборной Испании присоединился к звездной компании
ЧМ-202618:30
Африканская сборная уволила тренера сразу после поражения на ЧМ-2026
ЧМ-202617:45
Трамп примет участие в церемонии награждения ЧМ-2026
Европа17:18
Аталанта представила нового главного тренера
Европа15:10
Милан договорился с новым главным тренером
Украина14:36
Бывший игрок Ворсклы и Волыни умер в возрасте 39 лет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK