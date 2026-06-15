Аталанта представила нового главного тренера

Аталанта официально объявила о назначении нового главного тренера.

Маурицио Сарри возглавил команду из Бергамо, сменив на посту Рафаэле Палладино.

Клуб не стал раскрывать детали контракта 67-летнего специалиста, но ранее инсайдеры писали о трехлетнем соглашении.

Напомним, что предыдущий сезон Сарри провел в Лацио, с которым финишировал девятым, а также пробился в финал Кубка Италии.

Ранее также сообщалось, что Милан договорился с новым тренером.

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