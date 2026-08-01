Клуб Ярмолюка совершил рекордный трансфер

Брентфорд официально объявил о покупке Мамаду Сангаре.

24-летний малиец подписал с английским клубом контракт до 2031 года с опцией продления еще на сезон.

Переговоры с Лансом были непростыми, потому Брентфорду пришлось выложить 48 млн евро, что стало новым трансферным рекордом для клуба.

Предыдущим рекордом клуба была покупка Данго Уаттары из Бормнута за 42 млн евро прошлым летом.

Ранее также сообщалось, что Чесли хочет продлить контракт со своим бомбардиром.

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