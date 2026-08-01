Харьков все же сумел дожать Верес
В субботу, 1 августа, Харьков встречался с Вересом в рамках первого тура УПЛ.
Верес начал неплохо, имел свой момент, но вскоре соперник полностью перехватил инициативу.
В течение всего тайма харьковчане пытались забить гол, но Горох парировал все удары, оставив ворота сухими.
На старте второго тайма команды обменялись моментами, а далее игра шла куда более спокойно. Судьбу матча решил эпизод на 88-й минуте, когда после штрафного мяч отскочил к Гаджиеву, который сумел наконец отправить его в сетку.
Статистика матча Харьков - Верес 1-го тура УПЛ
Харьков - Верес 1:0
Гол: Гаджиев, 88
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 16 - 2
Удары в створ: 7 - 2
Угловые: 5 - 3
Харьков: Ермаков — Мартынюк (Смоляков, 78), Шабанов, Павлюк, Крупский — Профини (Итодо, 60), Калюжный, Яцик — Рашица (Гаджиев, 78), Парако, Кастильо (Забергджа, 59).
Верес: Горох – Смиян, Вовченко, Чечер, Стамулис – Баран (Нийо, 67), Харатин, Гонсалвеш (Байя, 71), Шарай (Протасевич, 87) – Фабрисио, Блэр (Волли, 67).
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