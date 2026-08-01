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Вах унизил уровень Джошуа и Фьюри на ринге перед их боем

Назвав их будущий бой "борьбой за второе место".
Сегодня, 13:23       Автор: Валентина Чорноштан
Мариуш Вах / Getty Images
Мариуш Вах / Getty Images

Польский супертяжеловес Мариуш Вах оценил шансы Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри в их возможном очном поединке.

По мнению Ваха, который ранее был спарринг-партнёром Джошуа, фаворита в этом противостоянии нет, а шансы обоих британцев составляют 50 на 50.

При этом поляк считает, что победитель этого боя станет лишь вторым сильнейшим супертяжеловесом мира, пишет Boxing News Online.

Для меня номер один – Александр Усик. Поэтому этот поединок определит, кто сейчас является вторым в дивизионе.

Ранее Александр Гвоздик шокировал выбором лучшего боксёра в истории.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Мариуш Вах

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