Вах унизил уровень Джошуа и Фьюри на ринге перед их боем

Назвав их будущий бой "борьбой за второе место".

Польский супертяжеловес Мариуш Вах оценил шансы Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри в их возможном очном поединке.

По мнению Ваха, который ранее был спарринг-партнёром Джошуа, фаворита в этом противостоянии нет, а шансы обоих британцев составляют 50 на 50.

При этом поляк считает, что победитель этого боя станет лишь вторым сильнейшим супертяжеловесом мира, пишет Boxing News Online.

Для меня номер один – Александр Усик. Поэтому этот поединок определит, кто сейчас является вторым в дивизионе.

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