Двукратный победитель азиатской ЛЧ подписал контракт с Ньюкаслом
Маттиас Яйссле стал новым главным тренером "сорок".
Ньюкасл определился с новым главным тренером.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, английский клуб подписал контракт с Маттиасом Яйссле.
🚨⚪️⚫️ Matthias Jaissle has signed his contract as Newcastle head coach until June 2030!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2026
Deal completed and €11m compensation to Al Ahli.
Exclusive story, confirmed. 🔐 pic.twitter.com/R4UxgsRUUy
38-летний немец сменит Эдди Хау, который возглавлял сорок на протяжении пяти лет. Соглашение с Яйссле рассчитано до лета 2030 года.
За досрочный уход специалиста Ньюкасл выплатит Аль-Ахли компенсацию в размере 11 миллионов евро.
К слову, Интер хочет подписать полузащитника Ливерпуля.
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