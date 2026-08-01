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Двукратный победитель азиатской ЛЧ подписал контракт с Ньюкаслом

Маттиас Яйссле стал новым главным тренером "сорок".
Сегодня, 12:19       Автор: Валентина Чорноштан
Маттиас Яйссле / Getty Images
Маттиас Яйссле / Getty Images

Ньюкасл определился с новым главным тренером.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, английский клуб подписал контракт с Маттиасом Яйссле.

38-летний немец сменит Эдди Хау, который возглавлял сорок на протяжении пяти лет. Соглашение с Яйссле рассчитано до лета 2030 года.

За досрочный уход специалиста Ньюкасл выплатит Аль-Ахли компенсацию в размере 11 миллионов евро.

К слову, Интер хочет подписать полузащитника Ливерпуля.

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