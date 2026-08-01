Двукратный победитель азиатской ЛЧ подписал контракт с Ньюкаслом

Ньюкасл определился с новым главным тренером.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, английский клуб подписал контракт с Маттиасом Яйссле.

🚨⚪️⚫️ Matthias Jaissle has signed his contract as Newcastle head coach until June 2030!



Deal completed and €11m compensation to Al Ahli.



Exclusive story, confirmed. 🔐 pic.twitter.com/R4UxgsRUUy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2026

38-летний немец сменит Эдди Хау, который возглавлял сорок на протяжении пяти лет. Соглашение с Яйссле рассчитано до лета 2030 года.

За досрочный уход специалиста Ньюкасл выплатит Аль-Ахли компенсацию в размере 11 миллионов евро.

К слову, Интер хочет подписать полузащитника Ливерпуля.

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