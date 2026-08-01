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Футбол

Мудрик может покинуть Челси после возвращения из дисквалификации

Будущее украинца неопределённо.
Сегодня, 12:52       Автор: Валентина Чорноштан
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Будущее Михаила Мудрика в Челси пока остаётся неопределённым, несмотря на отмену дисквалификации, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Руководство и тренерский штаб лондонского клуба примут окончательное решение после возвращения украинца в расположение команды и оценки его готовности.

Ожидается, что судьба 25-летнего вингера решится уже в этом месяце, в августе. Если текущий тренерский штаб Челси не сделает ставку на Мудрика, одним из вариантов станет его аренда уже в текущее трансферное окно.

Напомним, что украинец выступает за синих с января 2023 года после перехода из Шахтёра за 70 миллионов евро плюс бонусы. Его контракт рассчитан до июня 2031 года.

Ранее Мудрик прокомментировал свое снятие дисквалификации.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михайло Мудрик

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