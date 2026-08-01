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Гвоздик шокировал выбором лучшего боксёра в истории

Назвал имя, которое ставит под сомнение величие Али.
Сегодня, 11:22       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик назвал лучшего боксёра в истории, приводит его слова FFS.

Украинец признался, что его выбор пал не на Мухаммеда Али, а на легендарного Рэя Робинсона: "назову Шугара Рэя Робинсона. Для меня это так, это не странный выбор".

По словам Гвоздика, его впечатляют почти 200 проведённых боёв, успешные выступления в разных весовых категориях и выдающийся стиль.

При этом Гвоздик отметил, что многие называют Али величайшим во многом из‑за его личности и наследия, хотя далеко не все действительно видели его поединки.

Ранее тренер Дюбуа высказался о жёсткой реальности хэвивейта на примере Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик

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