"Я вижу у него все шансы": Гвоздик оценил перспективы Хижняка на ОИ-2028

Считает, что он вполне может войти в историю как первый украинский боксёр с медалями трёх Олимпиад.
Сегодня, 12:01       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Хижняк заявил о своём желании принять участие в следующих Олимпийских играх в Лос-Анджелесе (США), которые пройдут в 2028 году. Напомним, что он серебряный призёр ОИ-2020 в Токио, а также олимпийский чемпион Парижа-2024.

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик поделился своими мыслями касательно цели Хижняка стать первым боксёром в истории Украины, который сумеет завоевать медали на трёх Олимпиадах.

Я не вижу, чтобы его планы поехать ещё на одну Олимпиаду как-то могли ему помешать. Александр - опытный спортсмен: да, что-то нужно подправить, что-то изменить, но случайно олимпийскими чемпионами не становятся.

"Поэтому думаю, что они знают, что делают, и я вижу у него все шансы стать чемпионом мира среди профессионалов", - высказался Гвоздик для Luckypunch.

Тем временем украинский боксёр начал сотрудничество с промоушеном Дэйны Уайта.

