Точно нет. Реал сообщил кого точно не видит тренером команды

Клуб определился с приоритетами в поиске наставника.

Руководство Реала, которое сейчас активно ищет тренера на следующий сезон, признало, кого из текущих топ-специалистов не видит в системе мадридского клуба.

По данным Marca со ссылкой на близкие к испанскому клубу источники, Массимилиано Аллегри, которого ранее рассматривали в числе кандидатов, но Мадрид отказался от его услуг.

Отмечается, что итальянский специалист пользовался поддержкой президента клуба Флорентино Переса, однако Реал рассматривает других кандидатов.

Среди них есть Жозе Моуринью, который уже возглавлял "королевский клуб", а также несколько тренеров, работающих в клубах АПЛ.

