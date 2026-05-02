Иноуэ и Накатани прошли взвешивание

В субботу, 2 мая, пройдёт бой за статус абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе: японец Наоя Иноуэ будет защищать все свои пояса от соотечественника Дзюнто Накатани.

Боксёры уже успели пройти взвешивание, на котором Иноуэ показал на весах 55,3 кг, а Накатани - 55,1 кг.

⚖️ Naoya Inoue vs Junto Nakatani weigh-in results:



🇯🇵 Naoya Inoue - 121.9 lbs

🇯🇵 Junto Nakatani - 121.5 lbs



✅ All set for their Ring and undisputed junior featherweight title fight in Tokyo, live on DAZN 📺 pic.twitter.com/8RxLuhmoT5 — Ring Magazine (@ringmagazine) May 1, 2026

Сам бой состоится в Токио (Япония) на легендарной арене Tokyo Dome. Трансляция вечера бокса начнётся в 12:40, а Иноуэ и Накатани выйдут на ринг ориентировочно в 15:00 по киевскому времени.

Добавим, что для Накатани это второй бой в этой весовой категории, однако ранее он покорил три дивизиона, тогда как его соперник является чемпионом мира в четырёх весах. Единственное, что объединяет боксёров, - это их рекорд 32-0, а также то, что они входят в топ-7 рейтинга pound-for-pound.

