iSport.ua
Русский Українська

Иноуэ и Накатани прошли взвешивание

Разыграют звание абсолютного чемпиона.
Сегодня, 07:55       Автор: Валентина Чорноштан
Иноуэ и Накатани / Getty Images
Иноуэ и Накатани / Getty Images

В субботу, 2 мая, пройдёт бой за статус абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе: японец Наоя Иноуэ будет защищать все свои пояса от соотечественника Дзюнто Накатани.

Боксёры уже успели пройти взвешивание, на котором Иноуэ показал на весах 55,3 кг, а Накатани - 55,1 кг.

Сам бой состоится в Токио (Япония) на легендарной арене Tokyo Dome. Трансляция вечера бокса начнётся в 12:40, а Иноуэ и Накатани выйдут на ринг ориентировочно в 15:00 по киевскому времени.

Добавим, что для Накатани это второй бой в этой весовой категории, однако ранее он покорил три дивизиона, тогда как его соперник является чемпионом мира в четырёх весах. Единственное, что объединяет боксёров, - это их рекорд 32-0, а также то, что они входят в топ-7 рейтинга pound-for-pound.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Наоя Иноуе Дзюнто Накатани

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK