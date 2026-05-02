Лень внёс вклад в победу Реала в плей-офф Евролиги

Испанский клуб уверенно закрывает второй матч против Хапоэля.
Сегодня, 08:17       Автор: Валентина Чорноштан
Алексей Лень / Getty Images

Накануне прошёл четвертьфинальный поединок Евролиги, в котором Реал Мадрид сыграл с Хапоэлем.

Победителем встречи стал "сливочный" клуб, со счетом 102:75, и украинский баскетболист внёс вклад в победу над израильской командой.

Алексей Лень за 16 минут на паркете набрал 2 очка (1/2 двухочковых), сделал 1 подбор и 2 блок-шота.

Теперь испанская команда проведёт третий матч против Хапоэля 5 мая. Сейчас Реал ведёт в серии плей-офф 2:0.

Ранее в рамках постсезона в НБА  Нью-Йорк установил 5 фантастических достижений в одной игре.

