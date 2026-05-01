Моуринью отреагировал на слухи о возвращении в Реал

Тренер Бенфики высказался о своем будущем в лиссабонском клубе.
Вчера, 21:40       Автор: Игорь Мищук
Жозе Моуринью / Getty Images
Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью прокомментировал информацию о возможном возвращении в Реал.

Португальский специалист заверил, что не контактировал с мадридским клубом, и напомнил, что у него остается еще год по контракту с лиссабонцами.

"Нет, из Реала со мной никто не говорил, это я могу гарантировать. Я уже слишком много лет в футболе, как и вы в журналистике, и мы уже привыкли к таким вещам, но по поводу Реала - ничего. Я не могу сказать больше ничего. Я уже сказал, что касательно Реала - ноль, а насчет Бенфики - вы знаете ситуацию. У меня остался год контракта, вот и все.

Я забочусь о том, чтобы отдавать всего себя, больше ради клуба и игроков, чем ради самого себя. Чем дольше тренер остается в клубе, тем больше команда, состав становятся принадлежать ему. Это нормальный процесс. Посмотрите на такие примеры, как Арсенал и Манчестер Сити, где один тренер работает шесть или семь лет. Очевидно, что все детали принадлежат их наставникам. Тренерам, которые приходят и уходят, труднее оставить свой след. Посмотрим", - приводит слова Моуринью Marca.

Ранее сообщалось, что Бенфика намерена предложить Моуринью новый контракт.

Шахтер - Кристал Пэлас: видеообзор матча и лучших моментов

