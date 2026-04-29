Бенфика намерен сохранить главного тренера

Бенфика намерена предложить новый контракт Жозе Моуринью, пишет SAPO.

Такое решение было принято руководством клуба на основе результатов команды и интереса Реала к португальцу.

Сам же Моуринью будет доволен при любом раскладе. Ему как интересно вернуться в Реал, так и остаться в Бенфике.

Президент "орлов" Руй Кошта хотел бы сохранить тренера, чтобы обеспечить своей команде стабильность.

На текущий момент Бенфика занимает вторую строчку в чемпионате Португалии, отставая от Порту на семь очков.

