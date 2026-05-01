Плей-офф НБА: Бостон уступил Филадельфии, Нью-Йорк разгромил Атланту
В ночь на пятницю 1 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого были сыграны три матча первого раунда плей-офф.
Результаты матчей плей-офф НБА за 30 апреля
Атланта — Нью-Йорк — 89:140 (15:40, 21:43, 28:34, 25:23)
Счёт в серии — 2-4
Атланта: Джонсон (21 очко + 8 подборов + 6 передач), Макколлум (11), Александер-Уокер (11 + 5 потерь), Оконгву (4), Дэниелс (3) — стартовый состав; Куминга (11), Рисаше (8), Хилд (5), Брэдли (5), Уоллес (4), Кисперт (4), Гуйе (2), Винсент (0), Ньюэлл (0).
Нью-Йорк: Ануноби (29 + 7 подборов), Бриджес (24), Брансон (17 + 8 передач), Харт (14), Таунс (12 + 11 подборов + 10 передач) — стартовый состав; Кларксон (7), Робинсон (6), Колек (6), Шамет (5), Дадье (5), Сохан (4), Хукпорти (3), Макбрайд (3), Альварадо (3), Диавара (2).
Филадельфия — Бостон — 106:93 (20:23, 38:26, 24:14, 24:30)
Счёт в серии — 3-3
Филадельфия: Макси (30), Джордж (23), Эмбиид (19 + 10 подборов + 8 передач), Эджкомб (14 + 8 подборов), Убре (14 + 9 подборов) — стартовый состав; Драммонд (2 + 7 подборов), Эдвардс (2), Граймс (2), Бона (0), Терри (0), Лаури (0), Уотфорд (0).
Бостон: Браун (18 + 5 потерь), Тейтум (17 + 11 подборов), Уайт (11), Хаузер (5), Кета (4 + 11 подборов) — стартовый состав; Притчард (14), Гарза (9), Шайерман (5), Уолш (3), Харпер (3), Бентон (2), Вучевич (2).
Миннесота — Денвер — 110:98 (29:30, 28:20, 25:24, 28:24)
Счёт в серии — 4-2
Миннесота: Макдэниелс (32 + 10 подборов), Шеннон (24), Рэндл (18), Гобер (10 + 13 подборов + 8 передач), Конли (7) — стартовый состав; Рид (15 + 7 подборов), Кларк (3), Хайленд (1).
Денвер: Йокич (28 + 9 подборов + 10 передач), К. Джонсон (27 + 8 подборов), Дж. Мюррей (12), Джонс (8), К. Браун (3) — стартовый состав; Хардуэй (13), Джонс (4), Валанчюнас (2), Б. Браун (1), Ннаджи (0).
